Destinazioni sostenibili: a San Vigilio di Marebbe il primo Sustainable Tourism Forum

(PRIMAPRESS) - SAN VIGILIO DI MAREBBE (BOLZANO) - Nella Valle di Marebbe nel cuore delle Dolomiti, in Alto Adige, la cittadina di San Vigilio ospiterà per la prima volta in Italia, venerdì 10 giugno 2022, il Sustainable Tourism Forum, che mette a confronto destinazioni turistiche che hanno ottenuto il massimo rating nel riconoscimento di città "sostenibili" da parte del Global Susteinable Tourism Council (GSTC). E' un'occasione di confronto con cittadine che hanno scelto, nelle loro politiche di promozione e sviluppo, di porre la sostenibilità ambientale in tutte le azioni della filiera dell'offerta turistica. L’evento è organizzato in collaborazione con Vireo, ente di certificazione accreditato GSTC per destinazioni, strutture ricettive e tour operators, Etifor Spin-off dell’Università di Padova, primo membro italiano del GSTC, APT Valsugana Lagorai, prima destinazione ad essere certificata GSTC e con il partner tecnico Swarovski Optik. Il Global Sustainable Tourism Council è un organismo internazionale nato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), per creare e gestire gli standard che certificano la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. L’autorevolezza del sistema GSTC e la dimensione internazionale della rete di partner sono due punti di forza di questo progetto di interesse turistico. “La sostenibilità ha da sempre fatto parte della nostra identità” commenta Carlo Runggaldier, Direttore Coop. Tur. San Vigilio Dolomites “ e il riconoscimento GSTC è per noi un impegno a continuare su questa strada. Tuttavia siamo consapevoli che le attuali sfide globali non possono essere affrontate individualmente, ma richiedono la collaborazione con quelle realtà che condividono con noi gli stessi valori. Occasioni di confronto come questa sono fondamentali per condividere buone pratiche e migliorarci reciprocamente”. Ad introdurre i lavori del forum saranno Werner Call e Carlo Runggaldier, rispettivamente Presidente e Direttore della Cooperativa Turistica San Vigilio Dolomites insieme a Felix Ploner, Sindaco del Comune di Marebbe. Al Forum interverrà anche Randy Durband, Amministratore Delegato del GSTC, ​​Erwin Hinteregger, Amministratore Delegato di IDM e Giulia Call dell’Excelsior Dolomites Life Resort, certificato dal 2021. Durante la tavola rotonda verrà presentato il punto di vista delle prime tre destinazioni certificate secondo lo standard GSTC. Insieme a San Vigilio Dolomites si confronteranno Claudia Gioitti, Sustainability Manager del Consorzio del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo e Stefano Ravelli, Direttore dell’APT Valsugana Lagorai. L’evento si concluderà con un workshop durante il quale i partecipanti all’evento avranno la possibilità di confrontarsi sui temi del turismo sostenibile direttamente con vari profili di operatori in tavoli tavoli tematici. L’evento potrà essere seguito in streaming collegandosi alla pagina Facebook San Vigilio/San Martin – Dolomites. - (PRIMAPRESS)