Destinazione Asturie, il principato spagnolo dal cuore verde sul Mar Cantabrico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Meno battuta dalla grandi vie di comunicazione del turismo, il principato delle Asturie è un autentico paradiso naturale nel cuore Nord-Occidentale della Spagna, in quella parte più frastagliata delle sue coste e all'ombra delle sue alte montagne, tra cui si celano siti religiosi e le architettura medievali dei suoi villaggi dove la Cattedrale di San Salvador a Oviedo, capoluogo regionale, conserva la reliquia chiamata Sudario di Oviedo. Questa destinazione turistica sul Mar Cantabrico con una estensione di circa 10.600 chilometri quadrati, e che vanta 7 aree dichiarate riserve della biosfera dall’UNESCO, è stato presentata ieri a Roma dal Viceministro di Turismo del Principato di Asturias, Graciela Blanco che ha ricordato i punti di forza della destinazione: Natura lussureggiante, turismo attivo, turismo urbano e cucina di alta qualità. “Vi invito a visitare le Asturie e sperimentare in prima persona ciò che oggi vi stiamo raccontando: godere dell'atmosfera delle nostre sidrerie come un vero asturiano. Gustare la cucina delle nostre guisanderas, le cuoche che custodiscono le ricette tradizionali, o la cucina sostenibile delle nostre 10 stelle Michelin. Mettere da parte le preoccupazioni quotidiane e intraprendere un viaggio in completo relax. Entrare in contatto con la natura, mangiare bene e in tranquillità. Ritornare all'essenziale, al primordiale: ritorno al paradiso” . Il Direttore dell’Ente spagnolo del turismo di Roma Gonzalo Ceballos ha sottolineato. “Le Asturie sono una destinazione nuova e molto interessante per il mercato italiano. Questa regione del nord della Spagna riunisce tutte le caratteristiche per aiutare a raggiungere i nostri obiettivi suI mercato. È una destinazione destagionalizzata e contribuisce alla diversificazione delle destinazioni spagnole, con l’obiettivo di migliorare l'esperienza turistica e migliorare l'impatto positivo del turismo e consente una migliore protezione dell'ambiente di cui godono turisti e residenti.” Inoltre Ceballos ha evidenziato l’importanza del nuovo collegamento aereo tutto l’anno tra Roma e Oviedo (aeroporto delle Asturie) con 3 frequenze settimanali. Il Country manager di Ryanair in Italia ha evidenziato il fatto che questa rotta sarà attiva almeno fino il 2026.

Tra i temi non poteva mancare la gastronomia , battezzata di “paesaggio” è stata protagonista della serata grazie alle creazioni dello chef stellato Michelin e titolare del Ristorante “El Retiro” Ricardo Sotres. Le sue proposte hanno deliziato agli assistenti con una cucina effervescente supportata dagli ingredienti naturali e tradizionali, che promuovono un modello di gastronomia sostenibile. - (PRIMAPRESS)