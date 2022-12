Crociere: battesimo del mare a New York per la gigante MSC Seascape tra riferimenti storici, sostenibilità e hi-tech

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Battesimo del mare nella Grande Mela per un nuovo gigante del mare di MSC Crociere. MSC Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia è stata inaugurata a New York. Il taglio del nastro è stato fatto da Alexa Aponte-Vago, figlia del fondatore e Presidente esecutivo del Gruppo MSC, Gianluigi Aponte.

MSC Seascape rende omaggio a New York City, che come destinazione rappresenta lo spirito di scoperta e di esperienze culturali che è al centro dell'esperienza degli ospiti di MSC Crociere. Pertanto, le caratteristiche di design, le aree pubbliche e i nomi delle aree della nave sono ispirati alla città metropolitana degli Stati Uniti. Questi includono un'imponente replica alta tre metri della Statua della Libertà nel cuore del casinò e un'ampia area commerciale e di intrattenimento di nuova concezione, nominata Times Square. La caratteristica principale di questa nuova area è un impressionante LED wall alto 8,5 metri che si estende su quattro ponti con una proiezione dell'iconico skyline di Manhattan che può cambiare dal giorno alla notte.