Crociere: accordo Cruise Saudi e MSC per le destinazioni Mar Rosso a bordo di Magnifica e Virtuosa

(PRIMAPRESS) - RIAD - Nuove opportunità di crociere nel Mar Rosso. Cruise Saudi, la società interamente controllata dal Public Investment Fund (PIF) per il mercato crocieristico lungo la costa saudita e MSC Crociere hanno annunciato il lancio delle crociere nel Mar Rosso per la prossima stagione invernale 2021/22. Fawaz Farooqui, Managing Director di Cruise Saudi, e Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, si sono incontrati nella capitale saudita, Riad, per firmare un importante accordo volto a sancire l’inizio di una nuova collaborazione. I termini dell’accordo prevedono che MSC Magnifica avrà come homeport Gedda, una della più grandi città dell’Arabia Saudita, il cui centro storico è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Si tratta di un centro nevralgico dal punto di vista commerciale ed è oggi il secondo porto più grande del Medio Oriente. La nave ospiterà crociere di sette giorni nel Mar Rosso nel periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022 toccando diversi porti e destinazioni all’interno della regione, tra cui tre porti sauditi, ed effettuerà scali settimanali al porto di Al Wajh dal quale si potrà sbarcare per visitare la località di AlUla, sito riconosciuto anche esso Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Mentre il Regno si prepara ad ospitare l’inaugurale Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021 il 5 dicembre a Gedda, gli ospiti di MSC Magnifica avranno la possibilità di seguire questo emozionante evento sportivo globale durante il loro viaggio a bordo della nave. Agli itinerari nel Mar Rosso di MSC Magnifica si affiancheranno quelli di MSC Virtuosa, ammiraglia della compagnia il cui programma per la stagione invernale 2021 nel Golfo Arabico comprenderà scali nel porto di Dammam, con la possibilità di visitare l’oasi di Al-Hasa, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. MSC Virtuosa farà scali settimanali in questa nuova destinazione da dicembre 2021 a marzo 2022. - (PRIMAPRESS)