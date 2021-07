Covid, nell'isola greca di Mykonos ritorna il coprifuoco fino al 26 luglio. La variante Delta in aumento

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Scatta il coprifuoco dall'una di notte alle sei del mattino nell'isola greca di Mykonos.La misura è stata adottata in seguito a una repentina impennata di casi di covid. Le misure che resteranno in vigore fino al 26 luglio comprendono il divieto di fare musica nei bar, nei club e nei ristoranti. La Grecia sta vivendo in questi giorni un forte aumento di casi dovuto principalmente alla variante Delta. I dati relativi a venerdì facevano contare 2.700 nuovi casi rispetto ai 400 di tre settimane fa. - (PRIMAPRESS)