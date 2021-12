Covid e variante Omicron fanno prolungare all Marocco la sospensione dei voli internazionali sino al 31 dicembre

(PRIMAPRESS) - RABAT (MAROCCO) - Il Marocco ha deciso di mantenere la sospensione dei voli internazionali almeno sino alla fine dell’anno, a causa del perdurare della diffusione del Covid-19 e della comparsa della variante Omicron. C'è una consistente fetta di turismo anche italiano che dovrà rinunciare. Per il settore si tratta di una perdita significativa sopratutto perchè il Marocco è storicamente una delle destinazioni del Natale "al caldo". La Direzione generale dell’aviazione civile marocchina (Dgac) ha infatti reso nota la proroga “fino al 31 dicembre 2021 alle 23:59” del divieto dei voli internazionali da e per il Regno, una limitazione entrata in vigore lo scorso 30 novembre, inizialmente per una quindicina di giorni. I “voli di rimpatrio” resteranno quindi in vigore almeno fino al 2022, concessi caso per caso dal regolatore marocchino. Royal Air Maroc ha immediatamente ripreso la nuova disposizione governativa che si applica ai suoi voli in entrambe le direzioni, spiegando attraverso i propri social network che i “voli speciali già programmati tra il 10 e il 13 dicembre 2021, dal Marocco verso Belgio, Spagna, Francia, Italia e Mauritania sono mantenuti“. Per i passeggeri interessati, Ram autorizza “il cambio e il rimborso dei biglietti di trasporto internazionale secondo le opzioni per qualsiasi biglietto con data iniziale di viaggio dal 09 al 31 dicembre 2021”. Air Arabia rilancia il medesimo annuncio, online: “In conformità con le ultime direttive marocchine, la sospensione dei voli da e per il Marocco è stata prolungata fino al 31 dicembre 2021 alle 23:59, tuttavia i voli di rimpatrio dal Marocco sono ancora operativi”. Attualmente la low cost opera dal Marocco verso la Francia, il Belgio, l’Italia, la Spagna e la Svizzera fino al 13 dicembre. - (PRIMAPRESS)