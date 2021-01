Costa Smeralda: "lavori in corso" fino al 2024 per la holding controllata dal fondo del Qatar

(PRIMAPRESS) - ROMA - Smeralda Holding, la società italiana detenuta dal fondo Qatar Holding, ha in cantiere 120 milioni di euro d’investimenti per il piano strategico fino al 2023. Uno degli obiettivi della company immobiliare è il restyling del Cervo Tennis Club e non solo per la parte architettonica. Questo centro sportivo, a pochi passi dalla Piazzetta di Porto Cervo e di fronte alla Promenade du Port, si trasformerà totalmente, avrà un’altra denominazione e disporrà di un hotel lifestyle di 40 camere, una selezione di ristoranti brandizzati e spazi retail. Un progetto che dovrà vedere il completamento entro il 2024.

“La conversione del Cervo Tennis Club – racconta Mario Ferraro, CEO della holding – è un importante progetto di valorizzazione. Diventerà un hub di entertainment, rivolto alla clientela più giovane, ai Millennials, che negli anni scorsi hanno preferito altre destinazioni di viaggio e invece adesso sono tornati in Costa Smeralda. Per quanto riguarda l’hotel 5 stelle che sorgerà all’interno del nuovo complesso, stiamo facendo attualmente una selezione degli operatori per la gestione della struttura, perché abbiamo intenzione di diversificare l’offerta alberghiera, che il gruppo ha affidato a Marriott International nelle strutture già esistenti. Per quanto riguarda la ristorazione – continua – sarà presente il Beefbar del Gruppo Giraudi, che è una steakhouse di alto livello, e stiamo per concludere altre partnership di cui a breve verrà data notizia”.

Attualmente è in corso anche la terza fase di ristrutturazione dell’Hotel Cala di Volpe, che verrà aperto per l’estate 2021, con un rinnovamento del ristorante grill e dell’iconico barbecue, che è un punto di ritrovo del jet set internazionale, e in più ci sarà un nuovo spazio dedicato al brand del Gruppo Giraudi, Beefbar. Verrà inaugurata anche una nuova categoria di camere disegnate da Dordoni Architetti, con un nuovo concept di design.

Smeralda Holding, che comprende le società Sardegna Resorts, Marina di Porto Cervo, Land Holding (che detiene 2.300 ettari di terreni in Costa Smeralda), Cantiere di Porto Cervo e SafeBay, ha fatturato 110 milioni di euro nel 2019 e il 2020 è stato archiviato a 42 milioni di euro (-65%). “Ma abbiamo comunque fatto utile – riprende Ferraro – e i ristoranti all’aperto e i beach club hanno raddoppiato il fatturato nel mese di agosto 2020 rispetto a quello generato nello stesso periodo dell’anno precedente. Anche gli alberghi erano pieni, ma purtroppo la stagione è stata brevissima, 30 giorni effettivi, in seguito ai ritardi dei collegamenti aerei e al trend che si è imposto tra i viaggiatori della ‘vacanza sotto casa’, cioè raggiungibile in macchina, che ha penalizzato le isole che si raggiungono con aereo o nave”. - (PRIMAPRESS)