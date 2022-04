Congressi: presentate alla Bit le proposte di Venice Region Convention Bureau Network

(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentatato alla Bit di Milano il nuovo programma di Venice Convention Bureau Network. Con la ripresa del segmento incentive e meeting, le province del Veneto hanno promosso l'intera rete del sistema congressuale composta da singoli convention bureu che hanno fatto leva sui gioielli architettonici del territorio ma anche dei corsi d'acqua che circondano il territorio per suggerire nuove forme di offerta nel settore. A Padova tra il 17 e il 19 giugno si svolgerà l'evento Next Stop Veneto dove si terrà, in collaborazione con Mice&More, un appuntamento per i congressi planner. Alla presentazione a Milanofieracity erano presenti i responsabili dei convention bureau di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno e Verona. - (PRIMAPRESS)