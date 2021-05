Cicloturismo: Iniziato il conto alla rovescia per la 44ma edizione del Giro delle Dolomiti tra le cime patrimonio Unesco

(PRIMAPRESS) - BOLZANO – La passione per i tornanti in salita è stata riaccesa dal Giro d’Italia che si sta disputando in questi giorni ma sta anche creando l’attesa per un’altro iconico tour fatto di scalate e ripide discese: il. La corsa che celebra le mitiche montagne dichiarate patrimonio mondiale all’Unesco, è arrivata alla sua 44ma edizione (è saltata l’edizione dello scorso anno per il Covid). Da domenica 25 luglio a sabato 31 luglio delle cicliste e dei ciclisti provenienti da tutto il mondo scopriranno alcuni dei più bei passi alpini e per una settimana andranno alla scoperta delle viste più spettacolari dell’Alto Adige. Per la prima volta negli oltre 40 anni di storia dell’evento ciclistico altoatesino, lo sguardo degli organizzatori è andato anche alla creazione di un segmento esclusivamente turistico dedicato agli accompagnatori con il Giro Guest. La presidente del Giro, che presiede il comitato organizzatore dallo scorso autunno, ha introdotto anche la formula “Corporate” per coinvolgere maggiormente le aziende altoatesine e straniere nel Giro delle Dolomiti. Le sei tappe da affrontare al Giro delle Dolomiti 2021 sono quelle che i partecipanti avrebbero dovuto percorrere lo scorso anno. Per motivi ben noti, nella primavera 2020 si è dovuto annullare e rinviare di un anno la manifestazione sportiva.Il gruppo internazionale di partecipanti, ridotto a un massimo di 600 tra cicliste e ciclisti per tappa, dovrà affrontare le 6 tappe per un totale di 670 chilometri e 12.000 metri di dislivello. La carovana su due ruote attraverserà valli e passi dal Paradiso della Mendola, all’Alpe di Siusi e tra le Dolomiti del Brenta. www.girodolomiti.com . - (PRIMAPRESS)