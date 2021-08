Camaiore: ispirazioni letterarie nel relais di campagna "Villa La Bianca" di Kel 12

(PRIMAPRESS) - CAMAIORE - Villa La Bianca a Camaiore, che fu il buon retiro dello scrittore e critico teatrale Cesare Garboli, è ora un elegante ed esclusivo Relais entrato a far parte della "selezione" del tour operator italiano Kel 12. La residenza di Garboli è stato uno dei più interessanti salotti letterari del secolo scorso dove si sono incrociati con le loro storie molti degli autori della letteratura italiana: da Mario Soldati a Italo Calvino e Raffaele La Capria per diventare oggi un relais di charme in campagna nella natura delle Alpi Apuane. Il relais, che ha ricevuto il premio Touring "Migliori Stanze Italiane", è un punto di soggiorno ma anche di partenza per dirigersi in quella Toscana attraversata dalla lunga ciclabile Puccini che tocca Lucca per poi scoprire il mondo delle cave di Marmo di Carrara che hanno impreziosito le case più esclusive di tutto il mondo. Recuperare energie con una sosta gourmet con la scioglievolezza di una impalpabile fetta di lardo di Colonnata per poi fare rientro a Villa La Bianca per la meditazione al tramonto in una posizione yoga. (kel12.com) - (PRIMAPRESS)