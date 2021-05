Brussa Bike Fest, alla scoperta naturalistica delle oasi venete della Vallevecchia

(PRIMAPRESS) - CAORLE (VENEZIA) - Pedalare nella natura alla scoperta del territorio della Brussa nei dintorni di Caorle tra le zone umide habitat perfetto per l’airone rosso e il germano reale e i cormorani che fanno incursione dal mare. Sabato 12 giugno prenderà vita il primo Brussa Bike Fest, l'evento di cicloturismo naturalistico per esplorare l’oasi a sud di Lugugnana e delle dune basse della spiaggia di Vallevecchia, lungo i nastri di terra che attraversano gli specchi di acqua lacustre. E’ il paradiso per i birdwatcher e per questo il programma prevede le uscite in bicicletta anche accompagnati da una guida naturalistica e con la possibilità di fermarsi ad osservare gli uccelli con alcuni modelli di binocoli più recenti della gamma Swarovski Optik. Ma il programma di Brussa Bike Fest prevede anche una caccia al tesoro e un’attività di Nordic Walking per trasformare una giornata outdoor in attività fisica per rimettersi in forma. La caccia al tesoro si svolgerà su tutto il territorio della Brussa e tra coloro che avranno portato a termine la ricerca, avendo raccolto tutti gli indizi, ci sarà il sorteggio di un’iconica bici Bottecchia. L'estrazione sarà a conclusione di una giornata di attività nel Parco del pluripremiato Birrificio artigianale B20 con uno spettacolo musicale dal vivo. Il B20 è diventato anche un ristorante gourmet che ha fatto della sua produzione brassicola a filiera cortissima, uno dei valori in questo angolo di veneto dedicato all’agricoltura d’eccellenza. - (PRIMAPRESS)