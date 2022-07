Brasile: la compagnia aerea LATAM riprende la rotta dall’Italia verso San Paolo con 7 voli settimanali da Fiumicino e Malpensa

(PRIMAPRESS) - ROMA - LATAM Airlines Brazil, riprende i voli da Roma verso il suo hub di San Paolo/Guarulhos. La ripresa dei collegamenti, appena presentati, collegheranno Roma Fiumicino, tre volte a settimana e Milano Malpensa, 4 volte a settimana. "Per la nostra compagnia - ha detto il direttore commerciale regionale, Joao Murias - il mercato italiano è di grande interesse" I voli saranno operativi da domani 9 luglio 2022 con aeromobili Boeing 777, con capacità di oltre 400 passeggeri: 372 in classe economica, di cui 50 LATAM plus con uno spazio più ampio tra i sedili e un uso esclusivo del portabagagli, e 38 passeggeri nella nuova Premium Business. Il volo decollerà dall'aeroporto di Roma alle 12.45 di mercoledì, venerdì e domenica, mentre partirà da Guarulhos alle 17.20 di martedì, giovedì e sabato. - (PRIMAPRESS)