Bit, presentato il nuovo portale VisitRimini. Un racconto digitale della città romagnola

(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentato all'edizione digitale della Bit di Milano, VisitRimini il nuovo portale della destinazione in quattro lingue: italiano, inglese, tedesco e francese dedicato all'iconica città romagnola. Un progetto che vuole essere un riferimento per i turisti Europei e non solo. Una vetrina interattiva per la città: uno spazio virtuale dove si specchia la città reale. A partire dal racconto di tutte le sue ricchezze: mare, gusto, arte, bellezza, wellness, sostenibilità, business, fino ad arrivare alle valli e alle colline adiacenti, senza dimenticare, ovviamente, il genio di Fellini. La chiave narrativa racconta dell’epocale cambiamento di cui la città si è resa protagonista negli ultimi anni, che ripercorre le sue risorse come un fil rouge. www.visitrimini.com - (PRIMAPRESS)