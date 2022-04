Bit 2022: la Regione Calabria si fa glamour con l’influencer Elisabetta Gregoracci per una stagione “Straordinaria”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Elisabetta Gregoraci, influencer internazionale e conduttrice tv, il Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto l’Assessore al Turismo e Marketing della Regione Calabria, Fausto Orsomarso hanno inaugurato oggi alla Bit di Milano 2022 “Calabria Straordinaria”, una nuova narrazione della Regione che porta con sé vocazioni e tratti identitari di una terra antica, caparbiamente proiettata al futuro, forte delle sue solide radici.L’obiettivo dell’Amministrazione Regionale anche nel settore turistico è costruire una Calabria moderna, che non ti aspetti. «Una volta tanto – ha affermato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto - la Calabria si presenta con uno degli stand più belli alla Bit di Milano, che è la manifestazione più importante per promuovere il turismo della Regione». «La Calabria – ha concluso Occhiuto -deve raccontarsi per quella che è. È spesso percepita come una Regione con mille problemi, ma è anche e soprattutto una Regione con mille opportunità. Noi siamo impegnati a fare di queste opportunità anche un motivo di sviluppo turistico». “Calabria Straordinaria” si è presentata alla Bit di Milano con ben 50 operatori turistici (tour operator, consorzi turistici e strutture ricettive), con una formula narrativa trasversale ed avvolgente, per raccontare e veicolare una Calabria moderna, inedita, competitiva, unica e straordinaria. Una Calabria che non ti aspetti! Un racconto sulla storia, i luoghi, le modernità, gli eventi, le lingue, le tendenze, un grand tour, per guardare e far guardare la Calabria con occhi diversi. Calabria che propone un’offerta turistica a 360 gradi, 12 mesi su 12, attraverso l’enogastronomia, i cammini, le ciclovie, il mare e la montagna, ma anche l’entroterra, la cultura, i borghi, l’archeologia e le esperienze di turismo slow. - (PRIMAPRESS)