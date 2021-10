Birdwatching: l'osservazione degli uccelli migratori nell'oasi veneta di Vallevecchia Brussa

(PRIMAPRESS) - CAORLE (VE) - Il calendario segna l’ingresso dell’autunno anche se le temperature in alcune parti d’Italia sono abbondantemente sopra i 25° tanto da creare un effetto ritardo anche nelle migrazioni degli uccelli in posti caldi. A fine ottobre Gru, Lucherini, e Peppole seguono la scia di Cardellini, Fringuelli, Cigogne, Anatre Marzaiole e Ballerine Bianche. Le visite nelle oasi naturalistiche è l’occasione per assistere ai grandi preparativi per le “partenze” di queste specie di uccelli. Il prossimo 7 novembre ci sarà una giornata dedicata alle migrazione nella zona veneta della Brussa Vallevecchia che comprende anche il tratto di costa tra Caorle e Bibbione e le sue aree umide dell’interno che è diventata una Zona di Protezione Speciale e Sito d’Importanza Comunitaria. A promuovere l’iniziativa per l’osservazione degli uccelli migratori, in collaborazione con l’azienda produttrice di binocoli , Swarovski Optik, è l’azienda agricola a filiera corta del birrificio B2O che opera in quell’area. - (PRIMAPRESS)