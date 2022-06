Birdwatching: faccia a faccia con i grifoni sul Circuito delle Vette nelle Alpi della Provenza

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Tra le gole della zona alpina dell'Alta Provenza in Francia, c'è quello che gli ornitologi e birdwatcher chiamano "Il Circuito delle Vette" una sorta di velodromo aereo dove Grifoni ad ali spiegate sembrano cimentarsi in una gara di spire e planate nel "Grand Canyon d'Europa". E' un hot-spot fantastico per lasciarsi affascinare dal volo silenzioso di questi rapaci. Il 9 e 10 luglio prossimi, il fotografo naturalista Riccardo Camusso, tra i più autorevoli digiscoper europei, ambassador di Swarovski Optik Italia, organizza un viewpoint set sullo straordinario belvedere che si affaccia sul Canyon e dove si potrà provare l'esperienza di trovarsi faccia a faccia con questa colonia di rapaci impegnati nel loro volo controvento. Ma per birdwatcher e digiscoper in questo angolo di aspra natura francese ci sarà anche la possibilità di scoprire scene più "intime" con la sosta dei Grifoni sui nidi.

