Barcellona: la Mirador Torre Glòries diventa una galleria d’arte a 125 metri d’altezza

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Se la capitale catalana questa estate rientra negli itinerari di viaggio in Spagna c'è un nuovo indirizzo da mettere in agenda ed è la Mirador Torre Glòries , la ex Torre Agbar, che si è trasformata in uno spazio multifunzionale e ha inaugurato un nuovo concetto di belvedere: è un doppio osservatorio da cui contemplare Barcellona attraverso uno spazio espositivo che unisce arte, scienza e tecnologia e che culmina, a 125 metri d’altezza, con la cupola del 30esimo piano, da cui si può godere di una vista unica a 360 gradi e che ospita l’unica installazione permanente e multisensoriale dell’artista contemporaneo Tomás Saraceno. Si tratta di un’opera d’arte che, sospesa nella cupola, invita a riflettere sulle città e sulla connessione degli elementi urbani."Barcellona si reinventa continuamente con proposte innovatrici e sostenibili pensate in modo perfetto per garantire esperienze uniche a ogni viaggiatore italiano” commenta, Console Aggiunto e Direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano commentando le bovità da vedere nella Catalana mai uguale a se stessa. - (PRIMAPRESS)