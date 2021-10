Austria Turismo presenta a Milano il suo spirito outdoor per la prossima stagione invernale

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le immagini e i claim della nuova campagna “winter season 2021” di Austria Turismo presentata in questi giorni a Milano, contrariamente al passato dove neve, sci e mercatini di Natale hanno sempre caratterizzato la comunicazione della stagione invernale, questa volta a prevalere è il “benessere mentale” la voglia di assaporare atmosfere in modo lento e riflessivo aprendosi a target più ampi. Un invito a vivere l’amore invernale oltre l’offerta turistica che da sempre rappresenta l’Austria con le sue regioni: dalla Carinzia alla Stiria, dal Tirolo al Salisburghese, dal Burgenland alla Bassa e Alta Austria. Lisa Wedding, dg dell’Ente nazionale per il turismo austriaco, nel collegamento simultaneo in 17 paesi nel mondo, ha sottolineato come il trend di prenotazioni farà dimenticare lo scorso inverno “cancellato dalla pandemia. “Naturalmente la nuova stagione invernale - ha detto Wedding - si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza con le regole delle tre G: getestet, geimpft e genesen (testato, vaccinato e immune) e uso della mascherina FFP2”. La tendenza è che le società di impianti potrebbero richiedere obbligatoriamente il green pass come si sta discutendo in questi giorni e come conferma il presidente dell’associazione albergatori, Barbara Klaus: “Lo sciatore deve averlo ma le stazioni non hanno l’obbligo di controllo. Ma è possibile che il personale degli impianti possa richiederlo”. Del resto la stagione estiva è stato un test significativo per gli alberghi - come chiarisce ancora Klaus - con i turisti che si sono sentiti al sicuro. “Gli oltre 200 mila italiani che hanno deciso di trascorrere le vacanze estive in Austria ne sono una conferma”, ribadisce Oskar Hinterregger di Austria Turismo e aggiunge che per garantire la sicurezza ai mercatini dell’Avvento, i visitatori saranno tenuti a presentare il pass sanitario e non escluso che ci possa essere una sorta di bracciale per consentire l’accesso. Se le regole per la sicurezza tengono ancora il dibattito aperto, come detto in apertura, sono i claim della winter season 2021 che rivelano la voglia di soddisfare una nuova domanda di outdoor che metta d’accordo gli spiriti sportivi con quanti, invece, vogliono godersi l’anima profonda del territorio. La responsabile dei rapporti con i media di Austria Turismo a Milano, Brigitte Resch, osserva: “Negli anni passati chi non sciava si sentiva come escluso. Quei tempi sono lontani, e forse anche il lungo lockdown ci ha fatto riscoprire la semplice ed appagante voglia di una passeggiata nella neve vivendo la natura a stretto contatto fermandosi ad osservarla con occhi nuovi. Per questo, nel presentare la stagione invernale 2021, abbiamo voluto guardare ad una collaborazione con l’azienda di binocoli Swarovski Optik, per stimolanti iniziative di nature digi-watching capaci di coinvolgere anche un pubblico di adolescenti”. E poi c’è la cultura fuori dai campi innevati con un “aperitivo” autunnale - come ricorda Resch - della Viennale, il festival internazionale del cinema che si tiene a Vienna dal 21 al 31 ottobre. - (PRIMAPRESS)