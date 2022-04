Australia: il viaggio coast to coast lungo la Transaustraliana ripercorrendo lo spirito dei nativi

AUSTRALIA - Un viaggio lungo la Transaustraliana, è la destinazione proposta da Kel 12 con il brand di viaggi avventura di National Geographic. Per i nativi australiani, viaggiare è un rito in memoria dei propri antenati. Ci si allontana volontariamente dal proprio clan senza misurare il tempo e senza prevederne un ritorno. La sacralità del percorso è una via disegnata dalla natura dove ogni sua forma è l’unica traccia da seguire unitamente ai canti e alle danze che accompagnano questo percorso. Solo per i nativi questi cammini hanno una chiara identità, sono “le vie dei canti” dove i segni generati nel Tempo dei sogni trovano un senso con le parole tramandate, attraverso canti e danze, di generazione in generazione. E' con lo stesso sprito che questa estate Stefania Fumagalli, la guida accreditata in territori aborigeni e certificata da EcoTourism Australia, accompagnerà la spedizione coast to coast in Australia, per esplorare questo continente grande 25 volte l’Italia. Da Perth a Sydney, passando per i capolavori di arte rupestre del Kakadu National Park. Ma anche per il Queensland, con la barriera corallina più vasta del pianeta, e l’Outback, l'immenso deserto rosso australiano con il misterioso monolite Uluru, sacro agli aborigeni.