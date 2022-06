Atterrato a Fiumicino il primo volo no-stop della Quantas da Sydney a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - È atterrato oggi allo scalo internazionale di Roma Fiumicino, il volo diretto della Quantas proveniente dall'Australia. Si tratta del primo volo che inaugura la rotta no-stop tra l'Australia e l'Europa Continentale. Con il volo di oggi al completo, la compagnia di bandiera australiana Qantas apre l'operatività di tre voli settimanali da Roma a Sydney (via Perth) fino al 6 ottobre 2022.

La domanda di viaggi “punto-a-punto” è aumentata dopo il COVID e la nuova rotta si sta già dimostrando molto popolare, in quanto gli australiani si riversano in Italia per godersi una vacanza estiva in Europa e gli europei si recano in Australia per visitare amici e parenti e vivere una vacanza unica agli antipodi.

L'Amministratore Delegato del Gruppo Qantas, Alan Joyce, ha dichiarato di essere davvero felice del ritorno dei voli Qantas per Roma. "Stiamo assistendo a una forte domanda di viaggi internazionali, dato che sempre più Paesi allentano le restrizioni. Gli australiani si stanno muovendo davvero molto. I nostri clienti si spostano all'estero per ricongiungersi con le famiglie e gli amici, per riallacciare i legami commerciali e per riscoprire il mondo e l'Italia è in cima alla loro lista dei desideri di viaggio". - (PRIMAPRESS)