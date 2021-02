Alto Adige: la campionessa di Biathlon, Dorothea Wierer sarà testimonial della regione

(PRIMAPRESS) - ALTO ADIGE - La pluricampionessa di Biathlon, Dorothea Wierer, sarà testimonial della sua regione. Premiata per la quarta volta con la Coppa di specialità ai Mondiali di Biathlon 2021 a Pokljuka, che la incoronano come una delle più grandi campionesse di biathlon della storia, Dorothea, altoatesina doc di Anterselva, fortemente legata alla sua terra terra ama tutto, «la bellezza dei paesaggi, il sole che splende sempre, il clima ed il rispetto dell’ambiente». E chi, se non lei, può raccontare un territorio che sa essere stupefacente. Tra lingue diverse, clima alpino e clima mediterraneo, ricca offerta invernale e straordinaria meta estiva, Dorothea Wierer è la prima voce narrante di una storia eccezionale che inizia oggi e che nel corso di quest’anno racconterà l’Alto Adige dal punto di vista delle sue persone, le stesse che chiamano questa terra “casa”. Non solo biathlon per Dorothea che, nel tempo libero, ama praticare anche lo snowboard. E tra i suoi luoghi preferiti c’è sicuramente l’Alpe di Siusi, dove ogni anno si svolgono le competizioni della Coppa del Mondo FIS Slopestyle Snowboard & Freeski e dove ha sede il più grande snowpark di tutto l’Alto Adige. Qui gli amanti del freestyle, appassionati di snowboard e freeski trovano tutto ciò che cercano per il loro divertimento. La vera chicca? La wood line con gli ostacoli in legno. Come altipiano più esteso d’Europa, l’Alpe di Siusi è il paradiso anche per le escursioni durante le stagioni più calde. Da qui passano, infatti, la terza e la quarta tappa di uno dei sentieri a lunga percorrenza più noti del territorio: il Dolomites UNESCO Geotrail. Lungo ben 175 km e composto da 10 tappe, si muove attraverso i magnifici gruppi montuosi delle Dolomiti. Secondo un recente studio Nielsen, che ha mappato 6.000 atleti di 21 diverse discipline, la biathleta altoatesina è la 47esima sportiva più influente al mondo per quanto riguarda i social media, l’unica italiana fra le top 50. “Dorothea Wierer sarà una grande ambasciatrice e testimonial del nostro territorio”, sottolinea Philipp Achammer, mentre Arnold Schuler aggiunge che “questa sponsorizzazione aumenterà la nostra visibilità in mercati-chiave dal punto di vista turistico come Italia, Austria, Germania e Svizzera” - (PRIMAPRESS)