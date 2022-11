Alla scoperta delle unicità dei Paesi Baschi con "Euskadi Confidential"

(PRIMAPRESS) - MILANO - I Paesi Baschi, l'altra faccia della Spagna oltre i Pirenei, puntano, per l'Italia, ad una offerta turistica "premium" con una selezione di servizi destinati a viaggiatori esigenti. Con “Euskadi Confidential”, dove Euskadi è il nome basco di questa comunità autonoma della Spagna, l'obiettivo è di esaltare le bellezze e le tradizioni culturali di questa parte di penisola iberica con una lingua autoctona nata prima delle lingue romanze.

Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell'Ente Spagnolo del Turismo di Milano, spiega come il progetto "Euskadi Confidential", "E' una unicità con una selezione di esperienze autentiche, emozionanti e molto stimolanti che oggi vogliamo coindividere con i nostri cari amici italiani che hanno la sensibilità e la raffinatezza per apprezzarlo e viverlo appieno" in una regione che va dall'estremità occidentale dei Pirenei al mar Cantabrico, fatta di contrasti naturali sorprendenti, con bellissime città come Bilbao, Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, ristoranti di alto profilo, musei, spiagge, montagne e un paesaggio labirintico ed eccezionale e con persone amichevoli, accoglienti, sagge, che rispettano la tradizione e guardano sempre al futuro".