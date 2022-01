Alberghi: nel 2023 aprirà l’American Hotel Florence di Hilton nel centro del capoluogo fiorentino

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Aprirà nell'autunno 2023 l'American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, a seguito dell'accordo con il Westmont Hospitality Group e fondi gestiti dall’Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”). L’hotel, con le sue 115 camere, sarà oggetto di una completa ristrutturazione in vista dell’inaugurazione ed è situato nel centro storico di Firenze, simbolo del Rinascimento e celebre patrimonio dell’umanità UNESCO.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa, di Hilton ha dichiarato: “L’Anglo American Hotel Florence è una straordinaria novità della Curio Collection by Hilton, che conta circa 50 hotel già aperti o in sviluppo in Europa. In tutto il continente abbiamo assistito a un interesse crescente verso i nostri brand Collection, che permettono alle strutture di mantenere la propria identità, e nello stesso tempo possono godere dei vantaggi offerti dalle reti commerciali e dalla clientela internazionale di Hilton. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti nel centro storico di Firenze”. L’hotel presenterà un’offerta legata al territorio in una location senza precedenti, esemplificativa della predisposizione di Curio Collection verso esperienze autentiche e selezionate. Situato nel centro storico, a due passi dall’Arno in un quartiere tranquillo nel cuore di Firenze, l’elegante hotel riflette la storia e lo charme urbano, con le tipiche serrande toscane e una corte interna illuminata dalla luce naturale, propria delle ville toscane. Un percorso di soli 15 minuti a piedi separa l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton dal centro storico della città, con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, piazza del Duomo, il palazzo e la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e l’iconico Ponte Vecchio. - (PRIMAPRESS)