Al Parco del Casentino il primo Tempio taoista per la pratica Zhen Dao

(PRIMAPRESS) - AREZZO – Il primo Tempio taoista in Italia ad essere riconosciuto per la pratica Zhen Dao, dal Maestro Chen Yuan Ze, è nella Valle Santa del Parco del Casentino, in provincia di Arezzo, al Nuova Era Life, tra il monastero benedettino di Camaldoli e quello francescano di Laverna. Il Nuova Era Life comprende un agriturismo e un ristorante in cui si cucina quel che viene raccolto stagionalmente. L’agriturismo è pensato per un soggiorno all’insegna dell’equilibrio psicofisico, con lo scopo di migliorare la qualità della vita. I corsi e gli eventi sono percorsi dedicati al recupero, alla ricerca e al cambiamento.

Il proprietario è un dottore in medicina cinese e filosofo taoista, Marco Montagnani, che ha acquistato 60 ettari di terra sulle montagne a 1000 m di altitudine e insieme ai suoi ragazzi in dieci anni, ha eretto un agriturismo con un tempio taoista con lago di ninfee, ruscelli, prati, boschi di castagni millenari.

Nella struttura è presente anche un ristorante che rispecchia a pieno il concetto che lo ospita ovvero la cura del corpo e della mente in cui le materie utilizzate sono il frutto della loro terra. - (PRIMAPRESS)