Abu Dhabi riapre ai viaggiatori internazionali. Nessuna quarantena per chi proviene dai paesi della "green list"

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI - La capitale degli Emirati Arabi Uniti, riapre ai viaggiatori internazionali a partire da domani, 24 dicembre 2020. Lo ha annunciato oggi il Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), dopo che l’Abu Dhabi Emergency Crisis and Disasters Committee for Covid-19 ha riesaminato e aggiornato le misure attuate dal Paese, comprese le procedure relative all'ingresso di visitatori internazionali. “Abu Dhabi - si legge nella nota del Dipartimento di turismo - continuerà ad implementare misure rigorose in materia di salute e sicurezza per contenere la diffusione del virus e garantire il benessere di residenti e visitatori”. Le norme di sicurezza prevedono che i viaggiatori potranno volare nella capitale dopo aver presentato un risultato negativo del test PCR Covid-19 ricevuto entro 96 ore prima della partenza programmata. All'arrivo ad Abu Dhabi, i viaggiatori dovranno fare un secondo test PCR. I viaggiatori degli stati citati nella ‘green list’ non saranno più obbligati a sottoporsi alla quarantena dopo aver ricevuto un risultato negativo. I viaggiatori provenienti da altri Paesi dovranno invece sottoporsi ad un isolamento fiduciario di dieci giorni. Tutti i viaggiatori dovranno eseguire un test PCR il sesto giorno di permanenza, se soggiorneranno nella capitale per sei o più giorni, e il dodicesimo giorno, se si tratterranno per 12 o più giorni. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento della Sanità della capitale emiratina, il tasso di positività da Covid è appena dello 0,39%. “Il governo e le autorità sanitarie di Abu Dhabi hanno implementato i più elevati standard di sicurezza possibili, insieme a linee guida che continuano ad essere rigorose ed efficaci, permettendoci di accogliere i viaggiatori internazionali senza compromettere la salute pubblica. - Ha dichiarato Ali Al Shaiba, Executive Director of Tourism and Marketing di DCT Abu Dhabi - Abbiamo riscontrato una straordinaria capacità del nostro settore nel garantire la conformità dei livelli igienico-sanitari previsti dalla pionieristica certificazione Go Safe promossa da DCT Abu Dhabi, che fornisce sicurezza e garanzia assoluta a residenti, turisti locali e visitatori internazionali”. Uno scenario che ha permesso alla capitale degli Emirati di riguadagnare in fretta posizioni nell’economia turistica generata dal paese. “Sono orgoglioso dell’efficienza e dell’innovazione dimostrate da DCT Abu Dhabi quest'anno, poiché abbiamo saputo reinventare il nostro approccio alla cultura e al turismo, per tornare accogliere i viaggiatori internazionali, proteggendo al contempo il benessere della nostra comunità e dei turisti, che rimane la nostra massima priorità” ha commentato Saood Abdulaziz Al Hosani, Undersecretary di DCT Abu Dhabi, Ulteriori informazioni sui requisiti e le procedure di viaggio, nonché l'elenco dei Paesi "green", che verrà aggiornato ogni due settimane, sono disponibili su https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries. - (PRIMAPRESS)