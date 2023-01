A Caorle il primo festival per l'osservazione delle oche dalla Valnova a Valle Zignago

(PRIMAPRESS) - CAORLE (VENEZIA) - Il libro "Sulle Ali dell'Avventura" il romanzo di Nicolas Vanier, l'autore di Belle & Sebastien, da cui è stato tratto anche un film (2020) per la regia dello stesso Vanier, ha suscitato un forte interesse per il mondo delle oche. Il prossimo 4 e 5 febbraio birdwatcher e appassionati potranno scoprire questi volatili nel loro habitat naturale al 1° Festival delle Oche 2023 che si terrà a Caorle, nell'area metropolitana di Venezia. Con l'esperto faunistico Alessandro Sartori si parte dal Birrificio B2O, di Brussa per inoltrarsi lungo i corsi d'acqua per gli avvistameti di questi uccelli acquatici migratori che volano in stormo. Le visite guidate in Valnova e Valle Zignago disporranno dei binocoli Swarovski Optik per osservare nei dettagli il loro splendido piumaggio. Il ritorno dalle visite sarà l'occasione per degustare una birra artigianale. - (PRIMAPRESS)