Voli Italia-Canada: cresce la frequenza dall’aeroporto di Roma verso Toronto e Montreal

(PRIMAPRESS) - ROMA - Air Canada ha aumentato il numero di voli tra Roma Fiumicino e il Canada con l'introduzione di nuovi voli non stop per l’estate da Roma a Montreal e Toronto. Il nuovo volo di Air Canada da Roma a Toronto sarà operativo fino all'11 settembre 2023, aumentando il numero di voli settimanali tra le due destinazioni da 7 a 10 durante il picco estivo. Il volo addizionale di Air Canada da Roma a Montreal opererà fino al 9 settembre 2023, aumentando il numero di voli settimanali tra le due destinazioni da 7 a 8 durante il picco estivo. Air Canada offrirà più voli diretti tra Roma e il Canada rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, con 18 voli settimanali durante l’alta stagione, ed è l'unica compagnia aerea che collega Roma al Canada tutto l'anno.

I voli aggiuntivi di Air Canada da Roma a Toronto e Montreal verranno operati con il più moderno aeromobile della compagnia, il Boeing 787-9 Dreamliner, che può ospitare 298 passeggeri, offrendo una scelta tra tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti.

Tutti i voli sono stati schedulati in modo da ottimizzare l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende ben 46 aeroporti negli Stati Uniti.

Mark Galardo, Vicepresidente Esecutivo di Air Canada, Responsabile del Revenue e della Pianificazione del Network: "Con questi voli aggiuntivi, Air Canada offrirà più voli diretti tra Roma e il Canada rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, con 18 voli settimanali durante il picco estivo. Le nostre frequenze aggiuntive offrono ai nostri clienti in Italia una scelta di viaggio ancora più ampia, con la possibilità di connettersi comodamente tramite i nostri hub canadesi verso destinazioni in tutto il continente americano. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a bordo".

“Siamo felici di accogliere lo sviluppo di Air Canada”, ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Il mercato canadese è storicamente cresciuto in misura più che proporzionale rispetto all’immissione di nuova capacità, quindi confidiamo che l’incremento estivo, unitamente all’estensione di attività all’intera stagione invernale, darà ulteriore impulso ai già rilevanti flussi tra i due Paesi. La storica collaborazione tra Aeroporti di Roma ed Air Canada si rafforza, testimoniando la crescente attrattività del mercato Romano". - (PRIMAPRESS)