ROMA - Delta Air Lines ha lanciato oggi un nuovo volo giornaliero non-stop da Roma a Detroit, che si aggiunge ai collegamenti giornalieri del vettore già operativi dalla capitale per New York-JFK, Atlanta e Boston. Con il servizio per Detroit, Delta aumenta la sua capacità tra l'Italia e gli Stati Uniti di circa il 30% anno su anno.