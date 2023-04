Turismo: la Venere di Botticelli diventa un influencer 4.0 per attrarre gli young traveller

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuova campagna del Ministero del Turismo, che vede la bellezza italiana nella veste di una nuova Venere del Botticelli, versione Influencer. È questa la scelta per attrarre un pubblico giovane "che manca ai flussi consolidati" dell'incoming italiano come ha sottolineato la ministra Daniela Santanchè.Il claim scelto per la campagna, nata da un’idea del Gruppo Armando Testa, è "Open to meraviglia”, e sarà composta da un video promozionale e da una campagna affissione ambientata geograficamente tra scorci fortemente rappresentativi delle bellezze del sud, del centro e del nord Italia, ma che via via si comporrà di nuove tappe e itinerari, sulla base delle visite che la Venere compirà nei Comuni e nelle Regioni che decideranno di aderire alla campagna digitale. Inoltre proprio come una vera influencer, le sue "avventure" verranno raccontate sul profilo Instagram venereitalia23 , nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social. - (PRIMAPRESS)