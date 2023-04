Turismo del gusto: l’Enit celebra i 40 anni dei weekend gastronomici delle Marche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Enit, l'Ente nazionale per il turismo, patrocina i 40 anni dei Week End Gastronomici, l’appuntamento ideato da Confcommercio Marche Nord nella provincia di Pesaro e Urbino. Il prossimo 4 aprile a Roma, sarà presentata l’edizione primaverile della guida ai sapori del territorio per un viaggio gastronomico tra storia, arte e natura, alla riscoperta della cucina locale di qualità. Un’occasione per promuovere le tradizioni dell’entroterra coinvolgendo a turno ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località, lungo itinerari inusuali delle Marche.

L'iniziativa sarà accompagnata dall'apprezzato "libretto - menu" che nel corso di questi anni ha informato delle località e dei ristoranti coinvolti nel tour ma con la particolarità di far diventare l'opuscolo un oggetto da collezione grazie ad un annullo filatelico.

All'evento Interverranno: Amerigo Varotti – direttore Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, Angelo Serra – presidente Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, Mario Di Remigio – presidente Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino, Sandro Pappalardo – consigliere d’amministrazione ENIT, On. Gianluca Caramanna – Consigliere del ministro del Turismo e membro della Commissione attività produttive, commercio e turismo Camera dei Deputati, On. Antonio Baldelli – Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

