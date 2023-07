Turismo active: Israele con la città meridionale di Eilat punta sul kitesurf internazionale

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - ll Comune di Eilat punta, per il turismo sportivo e outdoor, sul surf in collaborazione con l'Eilat Hotel Association e l'Eilat Tourism Corporation. Per la prima volta in Israele, infatti, si terrà un evento internazionale di surf con i migliori surfisti del mondo, con l'obiettivo di promuovere il turismo del surf nella città più meridionale del Paese che gode di condizioni eccezionali tutto l'anno per il surf. Tra i surfisti d'eccezione: il miglior kitesurfer del mondo, il miglior wingsurfer del mondo, il surfista dell'anno nel mondo per il 2022, uno dei primi dieci surfisti al mondo in una varietà di stili e il talento emergente nel campo degli esercizi di freestyle e BIG AIR il giovanissimo italiano Lorenzo Casati l primo italiano a vincere il Red Bull King of the Air, la competizione di kitesurf estremo più importante del mondo. - (PRIMAPRESS)