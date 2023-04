Turismo 4.0: le tendenze digitali che stanno ridefinendo l'industria turistica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il digitale corre veloce, al punto da conquistare uno spazio sempre più massiccio in tutti i settori della nostra economia. Non fa ovviamente eccezione il turismo, forse uno dei comparti maggiormente influenzati dalla cosiddetta Industria 4.0, dai suoi dettami e dalle sue novità. Nella guida di oggi, quindi, scopriremo insieme quali sono le tendenze digitali che stanno ridefinendo l'industria turistica del presente e del futuro.Il digitale interviene come una vera e propria ancora di salvezza per il turismo. Per merito del digital, infatti, questo comparto è riuscito a sollevarsi dalla profonda crisi causata dalla pandemia, che pochi anni fa aveva messo letteralmente in ginocchio questo settore. Ma il digitale può diventare anche uno stimolo per trovare nuove soluzioni, non solo più attuali, ma utili per poter semplificare i processi e per renderli meno costosi per le aziende di settore. Questa tipologia di cambiamenti è a dir poco rapida e per certi versi anche repentina. Per ottenere maggiori risultati, quindi, è fondamentale mantenersi informati sulle nuove competenze richieste in quest’ambito. Queste ultime possono essere apprese tramite corsi specifici, come ad esempio il master in beni culturali di RCS Academy . D'altronde Internet è da tempo protagonista nel comparto del turismo: basti pensare ai dati macinati dagli e-commerce di settore, e all'enorme quantità di prenotazioni online riguardanti il comparto alberghiero. Anche nell'ambito del tour operating oggi si sta assistendo ad una serie di cambiamenti per certi versi epocali, come sempre legati al digitale.Innanzitutto spicca una novità come il cosiddetto neverending tourism, ovvero l'esperienza di viaggio che non finisce mai. Tale esperienza non si limita al viaggio in sé, dunque alla visita di un certo luogo, ma prosegue cavalcando la scia del digitale: ad esempio le visite presso i musei virtuali , o le altre esperienze fruite su Internet, dalla realtà virtuale a quella aumentata. Non potremmo poi non citare l'holiday working, forse una delle tendenze più forti in assoluto. In pratica, grazie al nomadismo digitale, oggi è possibile lavorare in qualsiasi luogo del mondo, coniugando la propria professione con le vacanze e i viaggi in giro per i quattro angoli del globo. Un altro trend piuttosto diffuso riguarda il connubio tra digitalizzazione e contactless: si fa ad esempio riferimento ai pagamenti da mobile o tramite device wearable come gli smartwatch, oppure all'uso dei chat bot e degli assistenti virtuali nel settore delle prenotazioni. Infine, occorre parlare anche del business travel, ovvero la ridefinizione di tutti gli aspetti riguardanti la pianificazione dei viaggi di lavoro. Nel settore del business travel rientrano anche i viaggi premio concessi ai dipendenti che si sono fatti notare per via della qualità del proprio lavoro. - (PRIMAPRESS)