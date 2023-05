Trentino: al via la stagione turistica con l’apertura del Colbricon Bike Park e San Martino Bike Arena

(PRIMAPRESS) - TRENTO - San Martino di Castrozza è pronta per l’apertura ufficiale del Colbricon Bike Park e della San Martino Bike Arena, che inaugureranno la stagione estiva delle Pale di San Martino dal 2 al 4 giugno. Un weekend di grande interesse per gli appassionati di downhill sull’Inventum Trail e sul Paludis Trail del Colbricon Bike Park e sui tracciati Tognola Uno, Tognola Due e Variante Tre della San Martino Bike Arena.

Due bike park, due impianti di risalita, ma con la possibilità di fare un unico biglietto per godersi un’intera giornata di discese tra boschi e pascoli d’alta quota. Anche quest’anno infatti ci sarà la possibilità di acquistare il San Martino Gravity Pass, il ticket per accedere ad entrambi i bike park ad un prezzo agevolato. Il pass sarà acquistabile alle casse degli impianti o direttamente on line in più versioni: quella giornaliera, quella valida per due giorni e quella stagionale, pensata per i veri appassionati. Aperti anche i noleggi bike e il Bikers Village al Campo Base di Tognola, come accessibili saranno anche ai pedoni le cabinovie Tognola e Colbricon Express, l’ideale per le prime escursioni in quota dell’estate. I due impianti saranno aperti poi anche nel successivo weekend del 10-11 giugno e poi in via continuativa dal 17 giugno.

L’apertura degli impianti di risalita sarà inoltre l’occasione ideale per gli amanti dell’enduro di divertirsi sui tracciati che dalla Tognola scendono verso la Valsorda, la Val Zortei e la Valcigolera. Un inizio di stagione anticipato pensato proprio per gli amanti delle due ruote che ai piedi delle Pale di San Martino potranno trovare un’offerta di qualità a cui da luglio si aggiungerà anche una nuovissima jumpline in tre livelli con tapis roulant di accesso, dedicata agli amanti di salti e acrobazie, parte integrante della proposta del Colbricon Bike Park. A completare questo paradiso per bikers ci sono poi i numerosi percorsi ciclopedonali che collegano il fondovalle con Passo Rolle e quindi con Paneveggio e i due Pump Track di San Martino di Castrozza e Primiero.

Proprio a Primiero, sul tracciato pump di Siror, il 10 e l’11 giugno si terrà l’Italian Pump Track Championship, seconda tappa del campionato che vedrà sfidarsi i migliori atleti italiani della disciplina. Un’esperienza all’insegna della competizione con un sano spirito sportivo per far vivere agli atleti il puro divertimento del pump track, che proprio sul tracciato di Siror avevano vissuto momenti di grande adrenalina nella tappa dello scorso autunno.

