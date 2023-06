Trasporti aerei: siglato accordo di codeshare tra Turkish Airlines e l’islandese Icelandair

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL- Turkish Airlines e Icelandair hanno firmato un accordo di codeshare. Con questo accordo, le due compagnie aeree forniranno collegamenti senza soluzione di continuità ampliando il numero di destinazioni sulle reti di entrambi i vettori.

I passeggeri Icelandair in Nord America e Islanda possono collegarsi in direzione est tramite la rete di Turkish Airlines a Istanbul; e i passeggeri di tutto il mondo di Turkish Airlines potranno collegarsi tramite la rete di Icelandair all'Islanda e al Canada.

L'accordo è stato firmato oggi all'AGM della IATA a Istanbul.

Il CEO di Turkish Airlines, Bilal Ekşi, ha affermato: "Con questo accordo miriamo a migliorare le opzioni di viaggio offerte ai nostri passeggeri attraverso le nostre reti. Siamo inoltre lieti di sapere che questa partnership con Icelandair porterà un notevole vantaggio a entrambe le compagnie aeree dal punto di vista commerciale”.



Bogi Nils Bogason, CEO di Icelandair, ha affermato; “Siamo entusiasti di annunciare Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più paesi al mondo di qualsiasi altra, come nostro ultimo partner in codeshare. La nostra strategia è quella di collaborare con compagnie aeree che si concentrano su un servizio clienti che la pensa allo stesso modo e aprire nuove ed entusiasmanti opportunità per i nostri clienti. Con il nuovo accordo, le reti delle due compagnie aeree saranno meglio collegate, aumentando notevolmente i collegamenti aerei possibili per i nostri clienti”. - (PRIMAPRESS)