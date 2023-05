Roma: Una Hotel sceglie Trastevere per il suo 4 stelle tra ispirazioni liberty e glamour pop

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se c'è un zona capace di sintetizzare la Roma contemporanea ma senza perdere il suo aspetto di grande quartiere dove le vecchie botteghe di 'pollaroli' e salumai si mescolano a negozi di abbigliamento trendy e artigianato shabby chic, questo è Trastevere che continua ad essere, pur attraversando tempo e generazioni, uno dei luoghi più caratteristici e affascinanti di Roma. È qui, in questo quartiere simbolo della città: autentico e colorato che il gruppo Una Hotels ha aperto il suo Trastevere Roma. Un palazzo di fine ‘800 poi trasformato in caserma dei Carabinieri ma dismessa nell’ultimo decennio, è stato trasformato in una dimora d’ospitalità local dove l’architetto James Cavagnari dello studio Prima Design di Firenze ha voluto dare un’impronta con riconoscibili richiami ad una rivisitazione liberty ma dove gli arredi si mescolano con un gioco di colori su pavimenti optical che danno spazialità agli ambienti.

L’obiettivo era proporre un hotel anticonformista come il quartiere che lo ospita è così anche le sue 95 camere interpretano la freschezza evocativo di un appartamento con vista suo tetti di Roma. Ma è salendo al 7º piano di questo UnaHotel che si respira tutta l’atmosfera del quartiere con lo sfondo dello skyline della ‘città eterna’ con le cupole delle sue chiese e l’altare della Patria. E poi il tramonto che colora di un pallido rosso i coppi dei tetti sottostanti mentre il famoso ‘ponentino’ il vento che arriva dal mare rinfresca le calde serate d’estate. Location perfetta per l’immancabile appuntamento con il rito dell’aperitivo. - (PRIMAPRESS)