Merano: una mostra al castello di Trauttmansdorff per raccontare i soggiorni di Sissi

MERANO - Fino al 15 novembre il Museo Provinciale del Turismo dell'Alto Adige, chiamato Touriseum, ospitato all'interno del Castello di Trauttmansdorff a Merano resterà aperto sino al 15 novembre prossimo. È l'occasione per visitare il monumento storico che fu l'abitazione cinquecentesca di Nikolaus von Trauttmansdorff. Il piccolo castello con spesse mura fu ampliato dal giovane conte Joseph von Trauttmansdorff che nel 1846 ampliò l'edificio sino alle dimensioni attuali e lo integra con elementi neogotici. Nell'ottobre 1870 l'Imperatrice Elisabetta d'Austria sceglie il Castello di Trauttmansdorff per il suo soggiorno invernale abitandovi con le figlie Gisela e Marie Valerie nelle stanze del secondo piano che, grazie al panorama spettacolare sulla valle dell'Adige e le preziose stufe maioliche, gli affreschi e il soffitto in legno decorato, erano le più belle di tutto il Castello. Una mostra permanente presso il Castello di Trauttmansdorff ricorda i soggiorni di Sissi ed espone numerosi pezzi originali di proprietà dell'Imperatrice.