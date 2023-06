In volo verso i Paesi Baschi con la low cost spagnola Volotea. Le 5 destinazioni dall’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia volerà nei Paesi Baschi con la destinazione Bilbao che nel 2022 ha raggiunto oltre 3,3 mln di visitatori. Questa la novità introdotta dal Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo a Roma Gonzalo Ceballos e il Promotion manager di Bilbao Turismo, Juan Baliño, sottolineando due eventi di punta come il festival BBK Live o il Grand Depart del Tour di Francia che partirà proprio da Bilbao a luglio.

La Regione spicca inoltre per i borghi marinai e le spiagge atlantiche che, insieme alla frastagliata costa e il verde paesaggio, creano un ambiente estremamente unico e suggestivo. Il Dott. Baliño ha concluso sottolineando la fama mondiale della gastronomia basca e l’elevata quantità di ristoranti stellati Michelin.

La compagnia aerea low cost Volotea collegherà l'Italia con 5 destinazioni spagnole : Barcellona, Bilbao, Oviedo, Valencia, è Madrid come ha spiegato Valeria Rebasti, International Market Director Italy di Volotea, la compagnia, premiata con il World Travel Awards 2022. Ecco da dove partire dall'Italia: Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Olbia e Cagliari. - (PRIMAPRESS)