Germania i 25 anni della Festival Hall di Baden-Baden il salotto elegante della Foresta Nera

Le acque termali della città di Baden-Baden nella Foresta Nera hanno conservato per molti versi il fascino descritto da scrittori ed artisti in più di due secoli di storia anche se in questo angolo raffinato di Baviera le cronache partono già nel Medio Evo.

Situata ai piedi della Foresta Nera, nel sud-ovest della Germania le viste mozzafiato delle montagne che la circondano e il mélange di stili architettonici quasi intatti di “Belle Epoque” e Art Nouveau ne hanno fatto oltre che un centro termale internazionale, un crocevia di arte e cultura. Nessun’altra destinazione ha mantenuto la sua reputazione di "Capitale estiva d'Europa" per secoli come Baden-Baden fino ad ottenere nel 2021 lo status di Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO come una delle Grandi Città Termali d’Europa.

I concerti estivi di fronte all'iconica Kurhaus, in mezzo al verde della Lichtentaler Allee, o quelli al Castello di Neuweier, offrono un'atmosfera di eleganza d'altri tempi. E la grande musica quest'anno sarà protagonista assoluta per celebrare i 25 anni della Festival Hall, il teatro d'opera della Germania.