È tempo di Desmontegar: la discesa a valle degli animali da pascolo delle valli di Primiero, Vanoi e Mis

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Tutto pronto per scendere a valle con il Desmontegar”. È il termine dialettale che indica il tempo del “demonticare, cioè dello scendere a valle”, degli animali dei pascol nelle valli di Primiero, Vanoi e Mis, parte integrante della tradizione contadina di questi territori. Una parola che oltre a descrivere un’azione (quella del rientro a valle degli animali dai pascoli in quota) identifica anche un periodo dell’anno ben preciso che, ai piedi delle Pale di San Martino, coincide con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno. Un rientro in fondovalle celebrato orgogliosamente con la Gran Festa del Desmontegar, quattro giorni dedicati al rito della transumanza, ormai da tempo diventato uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate sul territorio. Un rito che si rinnoverà anche quest’anno dal 21 al 24 settembre, per una 23esima edizione ricca di eventi, concerti, laboratori e degustazioni come non mai. - (PRIMAPRESS)