Dimore Storiche: il 21 maggio si celebra la giornata nazionale. Ecco dove visitarle

si celebra la Giornata Nazionale ADSI. Un appuntamento ormai rituale, ma che quest'anno invede, per la prima volta, la collaborazione dell'Associazione con il FAI. Sono 9 le dimore private che in Piemonte (9 nel torinese) che apriranno gratuitamente al pubblico per raccontarsi attraverso stili, giardini, testimonianze degli stessi proprietari, ricordi di personaggi illustri, episodi di vicende che hanno fatto la storia. Patrocinata dall'ENIT e dai Ministeri del Turismo e della Cultura, la GN ADSI 2023 in Piemonte si pone quindi come una delle tante attrattive anche per chi proviene da altre regioni. L'occasione per scoprire ville e piccoli centri dei territori UNESCO al di fuori dagli abituali circuiti, tutti riportati nella locandina in allegato. L'elenco di tutte le dimore aperte al pubblico, le rispettive caratteristiche e le modalità di prenotazione, ove richiesta, sono consultabili al link: www.associazionedimorestoricheitaliane.it