Cicloturismo: la Spoleto-Norcia compie 10 anni. Al via anche il campione di MTB Tiago Ferreira

(PRIMAPRESS) - SPOLETO - Dall'1 al 3 settembre, torna a Spoleto uno degli appuntamenti più interessanti di cicloturismo: La SpoletoNorcia in MTB , che quest'anno compie il giro di boa dei 10 anni per il più grande evento del Centro Italia, nato per valorizzare un’area del magnifico territorio umbro, dominata dalla spettacolare Vecchia Ferrovia che collegava le due cittadine, convertita poi con successo e lungimiranza in tracciato ciclopedonale.Intorno alla manifestazione sportiva di domenica 3 settembre - gara agonistica a cronometro e cinque percorsi aperti a tutti e diversi per difficoltà, incluso un tracciato “Family” - è in programma una grande kermesse di tre giorni con eventi e iniziative aperti a tutti presso il Village de La SpoletoNorcia in MTB, nel cuore della città. Alla gara SN CUP è confermata la presenza di grandi atleti MTB, come il campione del mondo Tiago Ferreira. Venerdì 1° e sabato 2 settembre: incontri e talk-show dedicati alla bicicletta, cicloturismo, sicurezza stradale, inclusività – la SpoletoNorcia è percorribile con mezzi adatti a chiunque grazie alla partnership con Remoove - e all’alimentazione; workshop per imparare a prendersi cura della propria bicicletta, trekking urbani a piedi e in bici alla scoperta della città; apertura straordinaria del Museo della Ferrovia, musica, spettacoli e intrattenimento mentre, per i più piccoli, l’area KID con ciclogiochi, gimcana e una gara tutta per loro.Ma la festa per i 10 anni de La SpoletoNorcia sarà soprattutto una celebrazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, con aperibike e gli assaggi per il pubblico per tutta la durata della manifestazione: degustazioni di olio presso lo stand Pietro Coricelli e streetfood contadino e vendita diretta a cura di Coldiretti Umbria-Campagna Amica, mentre venerdì 1° settembre ci sarà l’Happy Hour MastriBirrai Umbri. Nel pomeriggio di sabato 2 settembre, anche due ShowCooking: Ricette semplici e veloci per lo sport e uno stile di vita sano con Monia Amadori, chef della scuola di cucina Cooking Passion e grande appassionata di bicicletta; e “Buono è sano” con Peppone Calabrese di Rai Linea Verde che discorrà di territorio e alimentazione sana e gustosa con Angelo Mellone, insieme a Umbria & Bike e a Chiara Coricelli. Nel Village anche la Federazione Ciclistica Italiana con uno stand per dare informazioni, gadget e un percorso dove i bambini potranno provare le piccole bike fornite dalla Federazione: piccoli ciclisti crescono - (PRIMAPRESS)