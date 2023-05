Canarie: la compagnia aerea Binter e Turespana insieme per promuovere l’arcipelago

(PRIMAPRESS) - MILANO - La compagnia aerea delle Canarie Binter e L’Ente Spagnolo del Turismo (Turespaña) promuoveranno congiuntamente le Isole Canarie in Italia, grazie all'accordo di collaborazione recentemente siglato. L'obiettivo di questo accordo, con un budget di quasi 500.000 euro, è l'esecuzione congiunta di attività pubblicitarie e di marketing così come il supporto alla commercializzazione da parte di Binter e Turespaña. Tali attività hanno lo scopo di promuovere la destinazione Spagna e in particolare le Isole Canarie, nel mercato italiano, nonché il rafforzamento del posizionamento delle destinazioni, prodotti ed esperienze turistiche spagnole e canarie. A tale scopo, è stata sviluppata la campagna “I colori delle Canarie”, nella quale ogni colore viene associato ad una destinazione o prodotto turistico delle canarie, Gonzalo Ceballos, Direttore dell’Ente spagnolo del turismo “Questa collaborazione con Binter deve essere intesa come la creazione di uno spazio di comunicazione, il cui obiettivo è trasmettere la diversità e la bellezza delle Isole Canarie e l'offerta di un'esperienza turistica unica per i visitatori delle Isole Canarie. L'obiettivo finale è godersi le "isole fortunate" e produrre un impatto positivo di questo turismo per la destinazione e i suoi residenti”.

Questo accordo con la sede dell’Ente Spagnolo del turismodi Roma è il terzo siglato dal 2021, dopo Milano e Parigi.

Binter collega ogni sabato l'arcipelago con due destinazioni in Italia: Firenze e Venezia. I voli per il capoluogo toscanosono programmati con partenza da Firenze alle 15:15 con arrivo alle Isole Canarie alle 18:45, invece per il ritorno lepartenze da Gran Canaria sono programmate alle 9:30 e arrivo alle 14:30. - (PRIMAPRESS)