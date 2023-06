Augusburg: nella città dell'acqua Patrimonio Unesco i suoni popolari del festival Water and Sound

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - In era di siccità la città di Augsburg (Augusta) in Germania esercita un appeal in più per viaggiatori e turisti. La città dell’acqua conosciuta da oltre 800 anni per il suo sistema di risorse idriche celebra quest’anno il suo quinto anniversario dell’assegnazione da parte dell’UNESCO dello status di Patrimonio Mondiale. Dal 2019 Augsburg infatti è riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità, grazie agli storici impianti di ingegneria idraulica, come le Torri dell'Acqua alla Porta Rossa o gli impianti idrici della diga nella foresta che si trova all’interno della città chiamata “Hochablass". Sarà proprio in queste architetture monumentali che la città di Augusta ospita il programma di musica Water and Sound a partire dal 27 luglio prossimo dove gruppi di musica popolare internazionali uniranno le loro sonorità al gorgoglio dell’acqua che costituisce la colonna sonora di questa città della Baviera che conserva i tratti distintivi dell’architettura medievale differenziata dalle culture delle varie corporazioni. Nel programma di Water and Sound 2023 c’è una delle voci più intense della musica curda, Aynur accompagnata per l’occasione dalla Filarmonica di Augsburg. Tra gli ensemble italiani quello del CanzoniereGrecanico Salentino. - (PRIMAPRESS)