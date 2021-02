Vacanze in barca: nasce charteritaly.it un nuovo motore di ricerca per il charter che strizza l'occhio allo smartworking

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le vacanze outdoor cresceranno in modo esponenziale. A dirlo è Euromonitor con il suo rapporto sui trend del turismo che mostrano segnali significativi di domanda verso vacanze e sport all’aria aperta per disintossicarsi dai lockdown da pandemia. Segnali che arrivano anche dal charter nautico che punta su piccoli gruppi e regole stringenti anti-Covid. A fare il suo ingresso nel panorama delle piattaforme di motori di ricerca dedicati alla selezioni di barche da noleggiare nelle località di mezzo mondo, è charteritaly.it che segue l’esperienza di altri “motori” italiani che in poco tempo sono riusciti a creare uno spazio di interesse tra gli appassionati di nautica e neofiti.Si sceglie la destinazione e la tipologia di barca a seconda del numero di persone che dovranno essere imbarcate ed il portale nautico incrocia la disponibilità ed i prezzi in oltre 50 mete turistiche.“Probabilmente nella prossima estate – afferma Claudio Fiorentino, general manager di Charter Italy - oltre alle destinazioni vacanza assisteremo alle destinazioni che coniugano smartworking e tempo libero. E la barca consente questo nuovo modo di interpretare il lavoro in modo light”. - (PRIMAPRESS)