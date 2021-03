Turismo: al via su Facebook le web series del "Tappeto Volante". La prima puntata è dedicata ad Israele

(PRIMAPRESS) - MILANO - Prende il via oggi la web series dell’ Associazione "Lo Scrigno delle Meraviglie" ETS , in collaborazione con Morellini Editore e Auctoria Tour Operator, dedicata al turismo sotto il titolo “Il tappeto volante”. Un ciclo di appuntamenti a cadenza quindicinale per scoprire terre vicine e lontane comodamente da smartphone o pc. Presentano il progetto Mauro Morellini, editore, Gerardo Napolitano, co-fondatore di Auctoria Tour Operator. Il titolo della nuova web serie nasce dall’idea di far viaggiare i follower “senza bisogno di bagagli né biglietto”. L’idea editoriale, come spiegano gli editori, è di trasportare il pubblico in Paesi e territori dal fascino millenario e far conoscere, attraverso immagini, racconti e collegamenti sul posto, l’anima dei territori. La sigla del programma è del maestro Nastro d’Argento Louis Siciliano Il primo appuntamento in diretta è lunedì 29 marzo alle ore 18,00, destinazione: “Israele”; attraverso collegamenti sul posto e interviste si andrà alla scoperta del deserto di Neghev, del Parco Nazionale di Timna e della roccaforte di Masada. Condurrà da studio la trasmissione Gerardo Napolitano con il supporto di Mauro Morellini in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, partner di questa prima puntata. Interverranno da Israele Aaron Fait (della Ben-Gurion University del Negev, esperto ricercatore e scienziato di fama internazionale nel campo del miglioramento delle colture agricole e vitivinicole in ambienti a bassa disponibilità idrica e desertificazione ambientale) e il professor Marcello Fidanzio (Direttore Istituto di Cultura e Archeologia delle Terre Bibliche Facoltà di Teologia di Lugano; ospite in studio Andreas Steiner (direttore di “ARCHEO” e “MEDIOEVO”, le riviste mensili dedicate all’archeologia e alla storia). Interverrà anche Gianluigi Sosio, fotoreporter e autore della guida " I deserti di Israele" in preparazione per Morellini Editore. - (PRIMAPRESS)