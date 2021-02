Sanremo pronto al via. Su Rai Premium uno speciale del festival “Giovani World Tour”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà una serata all’insegna della musica, quella di domani lunedì 1° marzo su Rai premium che alle 23.15 proporrà in prima visione assoluta il programma “Sanremo Giovani World Tour 2020”. Nel 2019 nasceva il progetto “Sanremo Giovani World Tour”, la tournée organizzata dalla Farnesina e promossa in collaborazione con la Direzione Comunicazione Rai per promuovere nel mondo le giovani promesse della musica pop italiana. All'edizione 2020 hanno partecipato Leo Gasmann, Fadi, Sentieri e Faustini, accompagnati da Daniele Incicco, Silvia Aprile e dalla band del maestro Maurizio Filardo. Il tour mondiale si inserisce nella strategia di promozione integrata dell’Italia all’estero, denominata “Vivere all’Italiana”, un progetto fortemente voluto dal MAECI che ha l’obiettivo di portare nel mondo il meglio della nostra tradizione culturale e creativa. Il tour è un’opportunità unica per i giovani artisti, che avranno modo di farsi conoscere in altri Paesi attraverso il prestigioso marchio Sanremo, ed è per l’Italia l’occasione di ribadire la propria capacità di investire nei giovani talenti. - (PRIMAPRESS)