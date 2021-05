Presentato a Scampia il Dear School Film Fest

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “L’educazione alla cittadinanza globale perno imprescindibile per il recupero della speranza nel futuro. L’acume della nuova generazione deve essere corroborato con l’indispensabile apporto dell’educazione civica che, nella realtà, dovrebbe già avere connotati precisi”. Così si è espresso Apostolos Paipais, presidente dell’ottava Municipalità di Napoli, a margine della conferenza stampa tenutasi in occasione della presentazione del Dear School Film Fest, presso l’auditorium dell’Itis Galileo Ferraris di via Labriola, in programma il 13, 14 e 15 maggio. “Il Patrocinio alla manifestazione è un atto dovuto – ha continuato il Presidente del Parlamentino di Scampia – dal momento che i contenuti della manifestazione sono insiti nella ripresa delle attività, dopo il terribile momento pandemico. L’emozione è tanta e questa importante sfida, per il territorio, deve significare il cambiamento dell’accezione della parola cinema. A Scampia, “cinema”, purtroppo, è accoppiato a Gomorra. Invece, la consapevolezza fondamentale deve essere tale da definire nuove opportunità e che la comunità educanda, del territorio, è coinvolta al punto di rafforzare le eccellenze locali e le sinergie collaborative. In questa sede mi piace sottolineare, ancora una volta, il ripristino dell’Auditorium di Scampia e auspico che la riapertura possa ospitare le attività culturali, con nuovo vigore e rinnovata linfa, il progetto che è assolutamente fulcro di innovazione delle competenze dei ragazzi coinvolti. Ho compulsato, con grande piacere, “Ambasciator” – il cui direttore è il responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Istituzione che presiedo – a organizzare un convegno in merito, con la partecipazione delle forze coinvolte. La WebTv di Ambasciator, da tempo, dedica spazio alle tematiche inerenti al recupero della legalità e la promozione delle eccellenze giovanili”. - (PRIMAPRESS)