Orologeria: a Vicenzaoro la rivoluzione della meccanica con lo "scappamento"Calasys di Vincent Calabrese

(PRIMAPRESS) - VICENZA – Il mastro orologiaio Vincent Calabrese ha presentato, in anteprima mondiale a Vicenzaoro September 2021, la fiera internazionale del gioiello, promossa da Italian Exhibition Group e in programma fino a martedì 14 settembre a Vicenza,il suo sistema Calasys, che rivoluziona la meccanca degli orologi passando dalla spirale, che affonda nelle radici nel 1675, e arriva al Calasys con lo scappamento. Il maestro orologiaio autodidatta, nato a Napoli nel 1944 e apprendista orologiaio dall’età di 13 anni poi emigrato in Svizzera nel 1961, con un percorso straordinario che lo ha portato a fondare il suo celebre marchio omonimo d’altissima gamma di magnifici Carousel e Tourbillon con gabbia in oro 18 carati, e co-fondatore della prestigiosa Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, ha mostrato il funzionamento della sua invenzione su un movimento già esistente – il noto Eta 2892 – al quale è stata sostituita la spirale con il Calasys collegato allo scappamento, mantenendo il resto del meccanismo invariato. - (PRIMAPRESS)