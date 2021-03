Musica: in uscita "Duets" il nuovo album di Sting tra passato e nuove collaborazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - In questo tempo sospeso per gli spettacoli dal vivo, cresce la creatività e la voglia di nuovi percorsi ma c’è chi come Sting mescola flashback con nuovi lavori (Sting non pubblicava un album dal 2016) in questi giorni tortuosi arriva con “Duets”. È una raccolta particolare, che unisce nuove incisioni a brani di repertorio sparsi in colonne sonore, raccolte o altri album. Una sorta di complemento a "My songs": curiosamente per ora è disponibile solo in CD e vinile, mentre sulle piattaforme si trovano solo alcune canzoni, tra cui la nuova versione di "Englishman in New York" con Shirazee (che invece non è nel CD...) Nel bellissimo libro "Come funziona la musica”, il discografico scozzese David Byrne dedica un capitolo intero alla sua passione per le collaborazioni, e a come siano importanti per un artista per aprirsi - ricorda pure anche di come una volta Pitchfork lo prese in giro perché ne faceva troppe. Un discorso analogo per Sting, che vi si è dedicato fin dall'inizio della sua carriera solista. In contemporanea a questa pubblicazione è stato lanciato un sito che è un libretto virtuale (duets.sting.com/it) con le storie dei suoi duetti, a partire dal primo con Eric Clapton in “It’s probabile me”. - (PRIMAPRESS)