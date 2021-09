Musica: con l’album ‘Voyage’ in uscita il 5 novembre tornano gli Abba dopo una pausa di 40 anni

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Tornano, dopo una pausa lunga quasi 40 anni, gli Abba,la famosa band degli anni '80 che ha registrato due nuove canzoni. "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down", che faranno parte dell'album 'Voyage',in uscita in tutto il mondo il 5 novembre su etichetta Universal Music Group. Agnetha, Bjorn, Benny e Anni-Frid dal 27 maggio si esibiranno anche- ma solo digitalmente - con una live band di 10 elementi alla Abba Arena, un'arena da 3000 posti appositamente costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra. - (PRIMAPRESS)